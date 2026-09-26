İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Abşeronda avtomobil siqnalına görə qonşuların mübahisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2026
    • 23:10
    Abşeronda avtomobil siqnalına görə qonşuların mübahisəsi ölümlə nəticələnib

    Abşeron rayonu ərazisində sentyabrın 26-da gecə saatlarında avtomobil siqnalına görə qonşular arasında mübahisə baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, rayon sakini Əli Axundovla qonşusu İbrahim Həmidov arasında yaranan mübahisəyə Ə. Axundovun oğlu Nadir qoşularaq kəsici alətlə İ. Həmidova xəsarət yetirib.

    Tərəfləri sakitləşdirməyə çalışan İ. Həmidovun qohumu S. Mamedov da xəsarət alıb. Göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə 2009-cu il təvəllüdlü N. Axundov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qətl hadisəsi Cinayət işi Abşeron
    В Абшеронском районе мужчина умер от полученных ножевых ранений
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