В Абшеронском районе мужчина умер от полученных ножевых ранений
Происшествия
- 26 сентября, 2026
- 23:33
В Абшеронском районе мужчина умер от ножевых ранений, нанесенных ему в ходе потасовки между соседями.
Как сообщает местное бюро Report, изначально спор возник между Али Ахундовым и его соседом Ибрагимом Гамидовым из-за автомобильного сигнала. Прибывший на место происшествия сын А. Ахундова Надир нанес И. Гамидову ножевые ранения.
Родственник И. Гамидова С. Мамедов, пытавшийся разнять стороны, также получил ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь последнего не удалось.
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий Н. Ахундов (2009 г.р.) был задержан и передан следствию.
По факту проводится расследование.
Последние новости
05:47
В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергииЭнергетика
05:15
WSJ: США не планируют продавать оружие КитаюДругие страны
04:57
Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе ФэрфордДругие страны
04:23
Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в СШАДругие страны
03:46
Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефтьДругие страны
03:19
Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West CoastДругие страны
03:01
Фото
Видео
При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
02:54
Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в КонгрессДругие страны
02:20