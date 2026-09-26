В Абшеронском районе мужчина умер от полученных ножевых ранений

В Абшеронском районе мужчина умер от ножевых ранений, нанесенных ему в ходе потасовки между соседями.

Как сообщает местное бюро Report, изначально спор возник между Али Ахундовым и его соседом Ибрагимом Гамидовым из-за автомобильного сигнала. Прибывший на место происшествия сын А. Ахундова Надир нанес И. Гамидову ножевые ранения.

Родственник И. Гамидова С. Мамедов, пытавшийся разнять стороны, также получил ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь последнего не удалось.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий Н. Ахундов (2009 г.р.) был задержан и передан следствию.

По факту проводится расследование.