В Ярдымлы 34-летний мужчина выкрал и задушил девушку - ПОДРОБНОСТИ

Ярдымлы. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Ярдымлинском районе произошло убийство.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Телавар Ярдымлинского района.
23-летняя Бабаева Натаван Азаддин гызы была задушена односельчанином 34-летним Тахмазовым Ниязом Бахас оглу.
Некоторое время назад Н.Бабаева была выкрадена односельчанином Н.Тахмазовым. Позже в результате возникшего между ними спора Н.Тахмазов задушил девушку в хлеву одного из пустующих домов села.
Н.Тахмазов задержан.
По факту районной прокуратурой ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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