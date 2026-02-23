В выходные в Азербайджане обнаружено 67 ружей и 5 автоматов
Происшествия
- 23 февраля, 2026
- 11:17
В выходные в Азербайджане обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
Об этом Report сообщили в Министерство внутренних дел.
21 и 22 февраля в столице, отдельных районах республики и на освобожденных территориях сотрудниками полиции обнаружено и изъято 5 автоматов, 3 пистолета, 2 гранаты, 1 запал, 67 ружей, 18 магазинов и 3 867 патронов различных калибров.
