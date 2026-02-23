Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В выходные в Азербайджане обнаружено 67 ружей и 5 автоматов

    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 11:17
    В выходные в Азербайджане обнаружено 67 ружей и 5 автоматов

    В выходные в Азербайджане обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

    Об этом Report сообщили в Министерство внутренних дел.

    21 и 22 февраля в столице, отдельных районах республики и на освобожденных территориях сотрудниками полиции обнаружено и изъято 5 автоматов, 3 пистолета, 2 гранаты, 1 запал, 67 ружей, 18 магазинов и 3 867 патронов различных калибров.

    МВД оружие и боеприпасы
    Həftəsonu qanunsuz saxlanılan 67 tüfəng, 5 avtomat aşkarlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:40

    Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

    Внутренняя политика
    11:39

    В Азербайджане онкобольные смогут получать медпомощь в частных больницах

    Здоровье
    11:39

    Президент наградил ряд сотрудников AzerGold медалью "Терегги"

    Внутренняя политика
    11:33

    Ильхам Алиев поздравил императора Японии

    Внешняя политика
    11:29

    Президент Азербайджана поздравил султана Брунея

    Внешняя политика
    11:22

    Исландия намерена ускорить процесс вступления в ЕС

    Другие страны
    11:18

    Срок постановки на воинский учет после увольнения увеличат с 3 до 7 дней

    Милли Меджлис
    11:17

    В выходные в Азербайджане обнаружено 67 ружей и 5 автоматов

    Происшествия
    11:15

    В Азербайджане меняется порядок определения даты начала действительной военной службы

    Милли Меджлис
    Лента новостей