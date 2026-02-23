Həftəsonu qanunsuz saxlanılan 67 tüfəng, 5 avtomat aşkarlanıb
Hadisə
- 23 fevral, 2026
- 10:51
Həftəsonu polis əməkdaşları tərəfindən xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən fevralın 21-də və 22-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 5 avtomat silahı, 3 tapança, 2 qumbara, 1 alışdırıcı, 67 tüfəng, 18 patron darağı və 3867 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
