    • 23 fevral, 2026
    • 10:51
    Həftəsonu qanunsuz saxlanılan 67 tüfəng, 5 avtomat aşkarlanıb

    Həftəsonu polis əməkdaşları tərəfindən xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən fevralın 21-də və 22-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 5 avtomat silahı, 3 tapança, 2 qumbara, 1 alışdırıcı, 67 tüfəng, 18 patron darağı və 3867 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

