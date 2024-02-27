В Баку и регионах у граждан изъято незаконное оружие

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели операции в Баку и регионах страны в отношении лиц, незаконно хранящих и организующих продажу огнестрельного оружия.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели операции в Баку и регионах страны в отношении лиц, незаконно хранящих и организующих продажу огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в ходе мероприятий задержано 19 вооруженных лиц. У них обнаружено и изъято 18 единиц огнестрельного оружия, в том числе шесть пистолетов “Макаров” и европейского производства, семь автоматов “Калашников”, пулемет PM-98, 243 патрона различных калибров и др.

Кроме того, у одного из вооруженных лиц обнаружено около 2 кг марихуаны.

По фактам возбуждены уголовные дела. В отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, ведется следствие.