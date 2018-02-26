В Украине задержали азербайджанца, который находился в международном розыске - ФОТО

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Запорожской области Украины задержали азербайджанца, который находился в международном розыске.

Как передает Report, об этом сообщают в областном управлении полиции.

54-летнего гражданина Азербайджана, которого разыскивали на родине за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, задержали в Мелитополе. На территории Украины он находился незаконно.

За нарушение правил пребывания на территории Украины в отношении злоумышленника составили административный протокол.