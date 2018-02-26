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    В Украине задержали азербайджанца, который находился в международном розыске - ФОТО

    Его разыскивали на родине за преступления, связанные с наркотиками

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Запорожской области Украины задержали азербайджанца, который находился в международном розыске.

    Как передает Report, об этом сообщают в областном управлении полиции.

    54-летнего гражданина Азербайджана, которого разыскивали на родине за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, задержали в Мелитополе. На территории Украины он находился незаконно.

    За нарушение правил пребывания на территории Украины в отношении злоумышленника составили административный протокол.

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