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    В Уджаре после ДТП произошел пожар

    Один человек погиб

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на автомагистрали Баку-Газах, на территории Уджарского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Об этом Report сообщили очевидцы происшествия. 

    Так, бетономешалка столкнулась с автомобилем марки Мерседес, в результате чего, легковой автомобиль остался под бетономешалкой. После аварии в автомобилях произошло возгорание. На место ДТП были привлечены две пожарные машины. 

    По предварительным данным, причиной аварии стал туман. Сообщается о человеческих жертвах. В настоящее время полиция проводит расследование на месте аварии. В связи с происшествием будет предоставлена дополнительная информация. 

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