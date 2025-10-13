Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В тяжелом ДТП в Зардабе погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    13 октября, 2025
    • 22:12
    В Зардабе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на автомагистрали Зардаб-Уджар столкнулись легковые автомобили BMW и Renault.

    От полученных травм на месте ДТП скончался Мустафа Гаджи оглу Мамедов (1956 г.р.), различные травмы получили Мухаммед Гурбан оглу Нематли (2011) и Гюндюз Юсиф оглу Новрузов (1995).

    Пострадавших госпитализировали в Зардабскую районную центральную больницу.

    По факту начато расследование.

    ДТП Зардабский район
    Фото
    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var

