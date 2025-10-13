В тяжелом ДТП в Зардабе погиб один, пострадали два человека

В Зардабе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на автомагистрали Зардаб-Уджар столкнулись легковые автомобили BMW и Renault.

От полученных травм на месте ДТП скончался Мустафа Гаджи оглу Мамедов (1956 г.р.), различные травмы получили Мухаммед Гурбан оглу Нематли (2011) и Гюндюз Юсиф оглу Новрузов (1995).

Пострадавших госпитализировали в Зардабскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.