Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 13 oktyabr, 2025
- 21:55
Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Zərdab-Ucar avtomobil yolunda qeydə alınıb.
Belə ki, "BMW" və "Renault" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 1956-cı il təvəllüdlü Mustafa Hacı oğlu Məmmədov hadisə yerində ölüb.
Qəza zamanı 2011-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Qurban oğlu Nemətli və 1995-ci il təvəllüdlü Gündüz Yusif oğlu Novruzov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
