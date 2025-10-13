İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Hadisə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 21:55
    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Zərdab-Ucar avtomobil yolunda qeydə alınıb.

    Belə ki, "BMW" və "Renault" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 1956-cı il təvəllüdlü Mustafa Hacı oğlu Məmmədov hadisə yerində ölüb.

    Qəza zamanı 2011-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Qurban oğlu Nemətli və 1995-ci il təvəllüdlü Gündüz Yusif oğlu Novruzov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

