В тяжелом ДТП в Огузе погиб один, пострадали два человека
Происшествия
- 25 ноября, 2025
- 21:36
В селе Бёюк Сёюдлю Огузского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает северо-западное бюро Report, житель села Дяймядаглы Сакит Байрам оглу Азимов (1991 г.р.), находившийся за рулем автомобиля BMW, потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало с проезжей части и перевернулось.
Водитель от полученных в ДТП травм скончался на месте происшествия, еще два человека, находившиеся в машине, пострадали.
В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Последние новости
21:40
Трамп: Договоренности по урегулированию между РФ и Украиной очень близкиДругие страны
21:36
Фото
В тяжелом ДТП в Огузе погиб один, пострадали два человекаПроисшествия
21:23
В США заявили об успешном проведении консультаций с РФ по мирному плануДругие страны
21:15
Фото
Сменился председатель судейского комитета АФФАФутбол
21:13
Фото
Байрамов и кардинал Паролин обсудили постконфликтные процессы в регионеВнешняя политика
21:04
Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в ВашингтонеДругие страны
20:59
Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в ГазеДругие страны
20:52
Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащихДругие страны
20:41
Фото