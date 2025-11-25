Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В тяжелом ДТП в Огузе погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    • 25 ноября, 2025
    • 21:36
    В селе Бёюк Сёюдлю Огузского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, житель села Дяймядаглы Сакит Байрам оглу Азимов (1991 г.р.), находившийся за рулем автомобиля BMW, потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало с проезжей части и перевернулось.

    Водитель от полученных в ДТП травм скончался на месте происшествия, еще два человека, находившиеся в машине, пострадали.

    В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

