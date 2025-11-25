İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Oğuzda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 25 noyabr, 2025
    • 20:34
    Oğuzda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Oğuzda "BMW" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar var.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Böyük Söyüdlü kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Qəza nəticəsində avtomobilin sürücüsü rayonun Dəymədağlı kənd sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Sakit Bayram oğlu Əzimov ölüb, eyni kəndin sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Səxavət Hüseynov, Sincan kənd sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Röyal Qarayev xəsarət alıblar.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

    Oğuz Yol qəzası Ölüm

    Son xəbərlər

    21:18

    Yermak: Ukrayna və ABŞ prezidentləri noyabrın 27-də Vaşinqtonda görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    21:01
    Foto

    Ceyhun Bayramov Vatikanın dövlət katibini münaqişədən sonra regiondakı inkişaflar barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:57

    Ukrayna hərbu qulluqçuların sayını 800 min nəfərə endirməyə razılıq verib

    Digər ölkələr
    20:44
    Foto

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri dəyişilib

    Futbol
    20:34

    Oğuzda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    20:34

    İbrahim Kalın misirli həmkarı ilə Qəzzada atəşkəsin ikinci mərhələsinə keçidi müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:33

    İsrail HƏMAS-dan daha bir həlak olmuş girovun meyitini təhvil alıb

    Digər ölkələr
    20:18

    Azərbaycan boksçusu doğum günündə Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    20:12

    Starmer: ABŞ və Ukrayna arasında razılaşdırılmış plan yekun deyil – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti