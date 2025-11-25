Oğuzda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 25 noyabr, 2025
- 20:34
Oğuzda "BMW" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar var.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Böyük Söyüdlü kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Qəza nəticəsində avtomobilin sürücüsü rayonun Dəymədağlı kənd sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Sakit Bayram oğlu Əzimov ölüb, eyni kəndin sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Səxavət Hüseynov, Sincan kənd sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Röyal Qarayev xəsarət alıblar.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
21:18
Yermak: Ukrayna və ABŞ prezidentləri noyabrın 27-də Vaşinqtonda görüşəcəklərDigər ölkələr
21:01
Foto
Ceyhun Bayramov Vatikanın dövlət katibini münaqişədən sonra regiondakı inkişaflar barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:57
Ukrayna hərbu qulluqçuların sayını 800 min nəfərə endirməyə razılıq veribDigər ölkələr
20:44
Foto
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri dəyişilibFutbol
20:34
Oğuzda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
20:34
İbrahim Kalın misirli həmkarı ilə Qəzzada atəşkəsin ikinci mərhələsinə keçidi müzakirə edibDigər ölkələr
20:33
İsrail HƏMAS-dan daha bir həlak olmuş girovun meyitini təhvil alıbDigər ölkələr
20:18
Azərbaycan boksçusu doğum günündə Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıbFərdi
20:12