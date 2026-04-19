В тяжелом ДТП в Джалилабаде погиб один человек
Происшествия
- 19 апреля, 2026
- 16:42
В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке новой магистральной дороги Алят-Астара.
Согласно информации, водитель автомобиля Hyundai потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась пассажирка Айтель Абдурахманова. Пострадавшие в аварии двое малолетних детей были доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.
Погибшая и пострадавшие предварительно были членами одной семьи и направлялись на свадьбу.
По факту начато расследование.
