В тяжелом ДТП в Джалилабаде погиб один человек

В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке новой магистральной дороги Алят-Астара.

Согласно информации, водитель автомобиля Hyundai потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась пассажирка Айтель Абдурахманова. Пострадавшие в аварии двое малолетних детей были доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Погибшая и пострадавшие предварительно были членами одной семьи и направлялись на свадьбу.

По факту начато расследование.