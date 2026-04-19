Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    В тяжелом ДТП в Джалилабаде погиб один человек

    • 19 апреля, 2026
    • 16:42
    В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке новой магистральной дороги Алят-Астара.

    Согласно информации, водитель автомобиля Hyundai потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась пассажирка Айтель Абдурахманова. Пострадавшие в аварии двое малолетних детей были доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

    Погибшая и пострадавшие предварительно были членами одной семьи и направлялись на свадьбу.

    По факту начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Джалилабадский район
    Cəlilabadda baş verən ağır qəzada bir nəfər ölüb, iki azyaşlı xəsarət alıb

    Последние новости

    Лента новостей