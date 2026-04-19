İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Cəlilabadda baş verən ağır qəzada bir nəfər ölüb, iki azyaşlı xəsarət alıb

    Hadisə
    • 19 aprel, 2026
    • 16:27
    Cəlilabadda baş verən ağır qəzada bir nəfər ölüb, iki azyaşlı xəsarət alıb

    Cəlilabad rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə yeni Ələt-Astara magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Hyundai" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb.

    Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişin Aytel Əbdürrahmanova aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Avtomobildə olan iki azyaşlı uşaq isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlar Cəlilabad Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Ölən və yaralananların ailə üzvü olduqları və toya getdikləri bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Avtomobil qəzası Cəlilabad
    В тяжелом ДТП в Джалилабаде погиб один человек

    Son xəbərlər

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti