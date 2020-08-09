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В Товузе задержан подозреваемый в убийстве жены

В Товузе задержан подозреваемый в убийстве жены 8 августа около 15:00 поступила информации о том, что жительница Товузского района Раксана Мамедова скончалась в больнице от ножевых ранений
Происшествия
9 августа 2020 г. 10:32
В Товузе задержан подозреваемый в убийстве жены

8 августа около 15:00 поступила информации о том, что жительница Товузского района Раксана Мамедова скончалась в больнице от ножевых ранений.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Республики, сотрудники прокуратуры немедленно осмотрели место происшествия и выполнили другие необходимые процессуальные действия.

Прокуратура Товузского района возбудила уголовное дело по статье 126.3 УК АР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего).

В ходе предварительного следствия появились основательные подозрения в том, что супруг потерпевшей Малик Мамедалиев нанес ей ножевые ранения на почве личного конфликта.

Малик Мамедалиев задержан в качестве подозреваемого и представлен следствию.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzdakı arvadını qətlə yetirən ər saxlanıldı

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