В Товузе задержали подозреваемого в смертельном избиении 64-летнего мужчины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении побоев Эльхану Керим оглу Мамедову (1961 г.р.), из-за чего последний скончался.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, тело мужчины было обнаружено в селе Айюблу 18 сентября.

В ходе расследования было установлено, что побои Э. Мамедову нанес ранее судимый местный житель Яшар Муса оглу Гасымов (1975 г.р.). Он был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Расследование по факту продолжается.