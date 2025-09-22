Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Товузе задержали подозреваемого в смертельном избиении 64-летнего мужчины

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 03:33
    В Товузе задержали подозреваемого в смертельном избиении 64-летнего мужчины

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении побоев Эльхану Керим оглу Мамедову (1961 г.р.), из-за чего последний скончался.

    Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

    Согласно информации, тело мужчины было обнаружено в селе Айюблу 18 сентября.

    В ходе расследования было установлено, что побои Э. Мамедову нанес ранее судимый местный житель Яшар Муса оглу Гасымов (1975 г.р.). Он был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

    Расследование по факту продолжается.

    Лента новостей