Tovuzda 64 yaşlı kişi döyülərək öldürülüb, saxlanılan var
Hadisə
- 22 sentyabr, 2025
- 00:59
Sentyabrın 18-də Tovuz rayonunun Əyyublu kəndində 1961-ci il təvəllüdlü Elxan Kərim oğlu Məmmədovun meyiti aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib.
Məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla onun kənd sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 1975-ci il təvəllüdlü Yaşar Musa oğlu Qasımov tərəfindən döyülərək qəsdən öldürüldüyü müəyyən edilib.
Şübhəli Y.Qasımov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
01:58
İlin son Günəş tutulması başa çatıb - YENİLƏNİBElm və təhsil
01:51
Foto
Nyu-York BMT Baş Assambleyasının iclasına hazırlaşır: təhlükəsizlik gücləndirilibDigər ölkələr
01:30
ABŞ-nin qadınlardan ibarət atletləri yeni dünya rekordu müəyyənləşdiribKomanda
01:19
KİV: Dron hadisəsindən sonra Almaniyada şəxsi bunker tikintisinə tələbat artıbDigər ölkələr
00:59
Tovuzda 64 yaşlı kişi döyülərək öldürülüb, saxlanılan varHadisə
00:57
Almaniyanın ixracatında kəskin azalma müşahidə olunurDigər ölkələr
00:46
İsrail Ordusu: Qəzza şəhərini 550 min nəfərdən çox sakin tərk edibDigər ölkələr
00:17
Foto
Astarada minik avtomobili aşıb, gənc sərnişin ölübHadisə
23:51