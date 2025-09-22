İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Tovuzda 64 yaşlı kişi döyülərək öldürülüb, saxlanılan var

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 00:59
    Tovuzda 64 yaşlı kişi döyülərək öldürülüb, saxlanılan var

    Sentyabrın 18-də Tovuz rayonunun Əyyublu kəndində 1961-ci il təvəllüdlü Elxan Kərim oğlu Məmmədovun meyiti aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib.

    Məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla onun kənd sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 1975-ci il təvəllüdlü Yaşar Musa oğlu Qasımov tərəfindən döyülərək qəsdən öldürüldüyü müəyyən edilib.

    Şübhəli Y.Qasımov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Döyülmə Ölüm Tovuz

    Son xəbərlər

    01:58

    İlin son Günəş tutulması başa çatıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    01:51
    Foto

    Nyu-York BMT Baş Assambleyasının iclasına hazırlaşır: təhlükəsizlik gücləndirilib

    Digər ölkələr
    01:30

    ABŞ-nin qadınlardan ibarət atletləri yeni dünya rekordu müəyyənləşdirib

    Komanda
    01:19

    KİV: Dron hadisəsindən sonra Almaniyada şəxsi bunker tikintisinə tələbat artıb

    Digər ölkələr
    00:59

    Tovuzda 64 yaşlı kişi döyülərək öldürülüb, saxlanılan var

    Hadisə
    00:57

    Almaniyanın ixracatında kəskin azalma müşahidə olunur

    Digər ölkələr
    00:46

    İsrail Ordusu: Qəzza şəhərini 550 min nəfərdən çox sakin tərk edib

    Digər ölkələr
    00:17
    Foto

    Astarada minik avtomobili aşıb, gənc sərnişin ölüb

    Hadisə
    23:51

    Portuqaliya Fələstin dövlətini rəsmən tanıyıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti