    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 13:05
    MJ Financial Services BOKT-un səhmlərinə 2 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "MJ Financial Services" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 4 800 160 manatlıq adi, sənədsiz, adlı səhmlərinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 30 001 manat olan 160 ədəd səhm abunə yazılışı üsulu ilə investorlara təklif olunub. Hərraca 2 investor 4 800 160 manatlıq 2 sifariş təqdim edib. Son nəticədə yerləşdirmə tam baş tutub.

    Bununla da, BOKT-un nizamnamə kapitalı 17 dəfə artıraraq 300 010 manatdan 5 100 170 manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "MJ Financial Services" 2019-cu ildə yaradılıb. BOKT-un təsisçiləri Camal Aydınov və Mədəd Rüstəmovdur.

