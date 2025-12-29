Ukraynanın Zakarpatiya vilayəti Ərazi Komplektləşdirmə Mərkəzinin rəhbərliyi ilə bağlı axtarışlar aparılır
Digər ölkələr
- 29 dekabr, 2025
- 13:00
Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti ölkənin milli polisi ilə birgə Zakarpatiya vilayəti Ərazı Komplektləşdirmə və Sosial Dəstək Mərkəzi rəhbərliyi, eləcə də əməkdaşları ilə bağlı sanksiyalaşdırılmış axtarışlar aparır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Zakarpatiya vilayəti Ərazı Komplektləşdirmə və Sosial Dəstək Mərkəzinin rəisi polkovnik Andrey Savçukdur. Axtarışlar Ukrayna vətəndaşlarının qanunsuz azadlıqdan məhrum edilməsi faktı üzrə cinayət işi çərçivəsində qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət olunmaqla həyata keçirilir.
Hüquq-mühafizə orqanları təfərrüatların daha sonra açıqlanacağını bildiriblər.
Son xəbərlər
13:27
Zelenski Trampa Ukraynaya 30-50 illik təhlükəsizlik zəmanətləri verməyi təklif edibDigər ölkələr
13:23
Foto
Sumqayıtda yaşayış binasında mənzil yanırHadisə
13:17
Baş prokurorluqdan xəbərdarlıq: Rusiya-Ukrayna müharibəsində Azərbaycan vətəndaşlarının iştirakı cinayət sayılırHadisə
13:17
İrəvanın gecikmiş etirafı: Azərbaycanla əməkdaşlıq Ermənistan üçün alternativsizdir - ŞƏRHAnalitika
13:11
İlham Mirzəliyev Balakəndə vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
13:05
"MJ Financial Services" BOKT-un səhmlərinə 2 investor maraq göstəribMaliyyə
13:00
Ukraynanın Zakarpatiya vilayəti Ərazi Komplektləşdirmə Mərkəzinin rəhbərliyi ilə bağlı axtarışlar aparılırDigər ölkələr
13:00
Türkiyədə İŞİD-ə qarşı keçirilən əməliyyatda 3 polis həlak olub - YENİLƏNİBRegion
12:59
Foto