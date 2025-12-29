Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СБУ проводит обыски у руководства Закарпатского областного ТЦК

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 12:27
    СБУ проводит обыски у руководства Закарпатского областного ТЦК

    Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией проводит санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

    Отмечается, что начальником Закарпатского областного ТЦК и СП является полковник Андрей Савчук. Обыски проводятся со строгим соблюдением требований законодательства в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.

    Подробности правоохранительные органы обещали сообщить позже.

    СБУ обыски национальная полиция санкции Закарпатский областной территориальный центр Андрей Савчук
    Ukraynanın Zakarpatiya vilayəti Ərazi Komplektləşdirmə Mərkəzinin rəhbərliyi ilə bağlı axtarışlar aparılır

