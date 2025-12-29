СБУ проводит обыски у руководства Закарпатского областного ТЦК

Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией проводит санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что начальником Закарпатского областного ТЦК и СП является полковник Андрей Савчук. Обыски проводятся со строгим соблюдением требований законодательства в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.

Подробности правоохранительные органы обещали сообщить позже.