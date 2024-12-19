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Управление образования: Из-за дыма из печи около 20 учеников обратились за медицинской помощью  

Управление образования: Из-за дыма из печи около 20 учеников обратились за медицинской помощью   11:39 В средней школе села Ашагы Гушчу Товузского района отравились более 15 учеников.
Происшествия
19 декабря 2024 г. 12:31
Управление образования: Из-за дыма из печи около 20 учеников обратились за медицинской помощью  

Во 2-м классе средней школы №1 села Ашагы Гушчу Товузского района из-за засора пеллетной печи около 20 учеников обратились за скорой медицинской помощью, они находятся под наблюдением врачей.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Согласно информации, распространение дыма удалось предотвратить благодаря заранее принятым в школе мерам пожарной безопасности: "Ученики и преподаватели переведены в безопасное место в соответствии с планом эвакуации. На месте происшествия находятся сотрудники сферы образования Товузского района".

В ведомстве отметили, что в настоящее время уточняются причины инцидента, а также принимаются необходимые меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса.

11:59

В средней школе села Ашагы Гушчу Товузского района отравились более 15 учеников.

Как сообщает западное бюро Report, пострадавшие доставлены в больницу.

Согласно информации, они отравились дымом от печи.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil idarəsi: Sobada baş verən tüstülənməyə görə 20-yə yaxın şagird özünü pis hiss edib - YENİLƏNİB

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