Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Товузе трехлетний ребенок утонул в бассейне

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 09:41
    В Товузе трехлетний ребенок утонул в бассейне

    В селе Дюз Гырыглы Товузского района трехлетний ребенок погиб в результате несчастного случая.

    Как сообщает Report, Х.Гасымов (2022 г.р.) утонул в бассейне во дворе своего дома.

    По факту ведется расследование.

    Товуз бассейн несчастный случай ребенок
    Tovuzda 3 yaşlı uşaq hovuzda boğularaq ölüb
    Elvis

    Последние новости

    09:57

    Австралия приобретает шесть ударных БПЛА Ghost Bat почти за $1 млрд

    Другие страны
    09:57

    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $66

    Энергетика
    09:53

    Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона на служебные поездки

    Другие страны
    09:45
    Видео

    Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на дороге Хокмели-Гобу

    Происшествия
    09:41

    В Товузе трехлетний ребенок утонул в бассейне

    Происшествия
    09:38

    В Японии за 14 часов произошли более десяти подземных толчков

    Другие страны
    09:32

    В Агджабеди автомобиль врезался в стену жилого дома, есть погибший

    Происшествия
    09:20

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2025)

    Финансы
    09:18

    В Ханкенди стартует XI Мемориал Вугара Гашимова

    Индивидуальные
    Лента новостей