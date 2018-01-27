В Товузе перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека

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Товуз. 27 января. REPORT.AZ/ В Товузском районе автомобиль потерял управление и перевернулся, пострадали 4 человека.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на дороге Беюк Гышлаг – Джафарли.

По предварительным данным, из-за снежной и морозной погоды автомобиль потерял управление и заскользил, перевернувшись на обочине. В результате аварии водитель и три пассажира автомобиля получили телесные травмы. Сообщается, что состояние двоих пострадавших тяжелое.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной патрульной службы и врачи станции скорой помощи.

Факт расследуется.