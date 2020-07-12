В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Газахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах-Грузия, проходящей через село Юхары Салахлы.
Водитель легкового автомобиля "Opel" потеряв управление за рулем, врезался в грузовик "TIR".
В результате аварии пострадал Анар Мамедов, 1992 года рождения, а также еще один пассажир "Opel".
Оба они с различными телесными травмами были доставлены в Газахский районный лечебно-диагностический центр.
По факту ведется расследование.