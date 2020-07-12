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В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
12 июля 2020 г. 17:13
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
"Report"

В Газахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах-Грузия, проходящей через село Юхары Салахлы.

Водитель легкового автомобиля "Opel" потеряв управление за рулем, врезался в грузовик "TIR".

В результате аварии пострадал Анар Мамедов, 1992 года рождения, а также еще один пассажир "Opel".

Оба они с различными телесными травмами были доставлены в Газахский районный лечебно-диагностический центр.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxda minik avtomobili TIR-a çırpılıb, xəsarət alanlar var  

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