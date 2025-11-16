В Товузе четыре члена одной семьи отравились пищей

В Товузском районе четыре члена одной семьи отравились пищей.

Как сообщает западное бюро Report, В. Ахмедли (1989 г.р.), Р.Ахмедли (1986), их дети Д.Ахмедли и Б.Ахмедли были госпитализированы с диагнозом пищевое отравление.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. Предполагается, что они отравились сыром.

В связи с фактом ведется расследование.