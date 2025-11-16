В Товузе четыре члена одной семьи отравились пищей
- 16 ноября, 2025
- 17:25
В Товузском районе четыре члена одной семьи отравились пищей.
Как сообщает западное бюро Report, В. Ахмедли (1989 г.р.), Р.Ахмедли (1986), их дети Д.Ахмедли и Б.Ахмедли были госпитализированы с диагнозом пищевое отравление.
Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. Предполагается, что они отравились сыром.
В связи с фактом ведется расследование.
