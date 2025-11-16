Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Товузе четыре члена одной семьи отравились пищей

    Происшествия
    • 16 ноября, 2025
    • 17:25
    В Товузском районе четыре члена одной семьи отравились пищей.

    Как сообщает западное бюро Report, В. Ахмедли (1989 г.р.), Р.Ахмедли (1986), их дети Д.Ахмедли и Б.Ахмедли были госпитализированы с диагнозом пищевое отравление.

    Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. Предполагается, что они отравились сыром.

    В связи с фактом ведется расследование.

