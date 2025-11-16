İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Tovuzda bir ailənin 4 üzvü qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2025
    • 16:44
    Tovuzda bir ailənin 4 üzvü qidadan zəhərlənib

    Tovuz rayonunda bir ailənin 4 üzvü qidadan zəhərlənib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1989-cu il təvəllüdlü V.Əhmədli, 1986-cı il təvəllüdlü R.Əhmədli, onların övladları 15 yaşlı D.Əhmədli və 12 yaşlı B.Əhmədliyə qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Zərərçəkənlərə tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri kafi qiymətləndirilir.

    Onların pendirdən zəhərləndikləri güman edilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

