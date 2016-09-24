Пожар в торговом центре Сядяряк потушен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

***09:20

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report c места событий, возгорание произошло в магазине занавесей, в результате пожара пострадал весь товар. Пожар частично перекинулся и на соседние магазины, в общем сгорело 39 кв. м помещений. К месту происшествия были стянуты 8 пожарных нарядов, пожар был потушен в 09:25.

По предварительным данным, ущерб от пожара составил порядка 7 000 манатов.

Возгорание, предположительно, произошло в результате короткого замыкания. Точные причины пожара выясняются.