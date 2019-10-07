В Тбилиси между грузинами и азербайджанцами произошла массовая драка

В центре Тбилиси произошла массовая драка.
Как сообщает грузинское бюро Report, драка произошла между грузинами и этническими азербайджанцами.
Одного из пострадавших в результате инцидента азербайджанцев пришлось госпитализировать, остальным оказана первая медицинская помощь.
По словам пострадавших, на них напали 5 человек.
В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что противостояние произошло не на этнической почве.
Лица, применившие против азербайджанцев физическую силу, пока не задержаны. В связи с инцидентом началось следствие.
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