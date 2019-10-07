 Наверх

В Тбилиси между грузинами и азербайджанцами произошла массовая драка

В Тбилиси между грузинами и азербайджанцами произошла драка

В центре Тбилиси произошла массовая драка.

Как сообщает грузинское бюро Report, драка произошла между грузинами и этническими азербайджанцами. 

Одного из пострадавших в результате инцидента азербайджанцев пришлось госпитализировать, остальным оказана первая медицинская помощь. 

По словам пострадавших, на них напали 5 человек. 

В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что противостояние произошло не на этнической почве. 

Лица, применившие против азербайджанцев физическую силу, пока не задержаны. В связи с инцидентом началось следствие. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!