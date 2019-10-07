В Тбилиси между грузинами и азербайджанцами произошла массовая драка

В центре Тбилиси произошла массовая драка.

Как сообщает грузинское бюро Report, драка произошла между грузинами и этническими азербайджанцами.

Одного из пострадавших в результате инцидента азербайджанцев пришлось госпитализировать, остальным оказана первая медицинская помощь.

По словам пострадавших, на них напали 5 человек.

В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что противостояние произошло не на этнической почве.

Лица, применившие против азербайджанцев физическую силу, пока не задержаны. В связи с инцидентом началось следствие.