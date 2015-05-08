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    ​В Таджикистане публично покаялся бывший член ИГИЛ

    Он описал казнь нескольких исламистов из Азербайджана

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Таджикистане бывший боевик группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии публично покаялся в том, что присоединился к экстремистам.

    Как передает Report со ссылкой на "Радио Азатлык", Фаррух Шарифов из Худжанда обратился к высокопоставленной аудитории в Душанбе 7 мая.

    Он рассказал об увиденном в Сирии и заявил, что пришел в ужас от жестокости и варварства.

    Шарифов сообщил об обезглавливании боевиками ИГ множества людей, убитых на основе бездоказательных обвинений, без подобающего расследования и суда, в частности, описал казнь нескольких исламистов из Азербайджана, обвиненных в кощунстве или в шпионаже в пользу курдов.

    Как полагают эксперты, публичное выступление Шарифова - попытка сдержать отток из страны граждан, стремящихся присоединиться к исламистам. По оценкам властей, на стороне боевиков в Сирии и Ираке сражаются около 300 мужчин и женщин из Таджикистана. 

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