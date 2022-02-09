В связи с «Тертерским делом» арестованы лица, пытавшие военнослужащих

В связи с «Тертерским делом» арестованы лица, пытавшие военнослужащих.

В связи с «Тертерским делом» арестованы лица, пытавшие военнослужащих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе следствия уголовного дела было выявлено совершение пыток в отношении отдельных военнослужащих, незаконное лишения их свободы и превышение должностных полномочий. В качестве подозреваемых по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытка, не считающаяся пыткой жестокость, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3 УК к делу привлечены Алескеров Вусал Азиз оглы, Алескеров Рустам Черкез оглы, Гараев Рамиль Фариз оглы, по статьям 127.2.2 (умышленное причинение вреда здоровью среднего тяжести), 145.3, 293.3, 341.2.2 и 341.2.3 УК привлечен Ахундов Фуад Арази оглы, в отношении которых решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.