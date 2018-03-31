В Сумгыйыте пожилого мужчину сбил автомобиль

Сумгайыт. 31 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на территории 11-го микрорайона города.

Житель Сумгайыта, Гасанов Гумбат Самед оглы, 1958-го года рождения, был сбит автомобилем, когда хотел перейти дорогу. Раненый был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

После инцидента водитель был привлечен к ответственности.

По факту ведется расследование.