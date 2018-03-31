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    В Сумгыйыте пожилого мужчину сбил автомобиль

    Инцидент произошел на территории 11-го микрорайона города

    Сумгайыт. 31 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на территории 11-го микрорайона города.

    Житель Сумгайыта, Гасанов Гумбат Самед оглы, 1958-го года рождения, был сбит автомобилем, когда хотел перейти дорогу. Раненый был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    После инцидента водитель был привлечен к ответственности.

    По факту ведется расследование.

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