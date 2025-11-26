Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Сумгайыте женщина скончалась после инъекции в медцентре

    Происшествия
    • 26 ноября, 2025
    • 12:12
    В Сумгайыте женщина скончалась после введения медикаментозной инъекции.

    Как сообщает Report, инцидент произошел 25 ноября в Семейном оздоровительном центре №3 города Сумгайыта.

    По предварительной информации, местная жительница Бабаханова Нигяр Агабей гызы (1953 г.р.) скончалась от воздействия лекарственного препарата, введенного ей в ходе медицинской процедуры.

    По факту начато расследование.

    Лента новостей