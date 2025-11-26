В Сумгайыте женщина скончалась после инъекции в медцентре
Происшествия
- 26 ноября, 2025
- 12:12
В Сумгайыте женщина скончалась после введения медикаментозной инъекции.
Как сообщает Report, инцидент произошел 25 ноября в Семейном оздоровительном центре №3 города Сумгайыта.
По предварительной информации, местная жительница Бабаханова Нигяр Агабей гызы (1953 г.р.) скончалась от воздействия лекарственного препарата, введенного ей в ходе медицинской процедуры.
По факту начато расследование.
