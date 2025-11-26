Sumqayıtda klinikada qadın ona vurulan iynənin təsirindən ölüb
Hadisə
- 26 noyabr, 2025
- 11:32
Sumqayıtda klinikada qadın ona vurulan iynənin təsirindən ölüb.
"Report" xəbər verir ki, noyabrın 25-i saat 11 radələrində 45-ci məhəllənin ərazisində yerləşən 3 saylı ailə sağlamlıq klinikasında Sumqayıt şəhər sakini 1953-cü il təvəllüdlü Nigar Ağabəy qızı Babaxanova ona vurulan iynənin təsirindən vəfat edib.
Araşdırma aparılır.
