    Hadisə
    26 noyabr, 2025
    11:32
    Sumqayıtda klinikada qadın ona vurulan iynənin təsirindən ölüb

    Sumqayıtda klinikada qadın ona vurulan iynənin təsirindən ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, noyabrın 25-i saat 11 radələrində 45-ci məhəllənin ərazisində yerləşən 3 saylı ailə sağlamlıq klinikasında Sumqayıt şəhər sakini 1953-cü il təvəllüdlü Nigar Ağabəy qızı Babaxanova ona vurulan iynənin təsirindən vəfat edib.

    Araşdırma aparılır.

