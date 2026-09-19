Ранившую мужа женщину в Сумгайыте поместили в спецмедучреждение - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 19 сентября, 2026
- 17:59
В Сумгайыте задержана 61-летняя женщина, подозреваемая в нанесении ножевого ранения своему супругу.
Как сообщает местное бюро Report, c учетом состояния здоровья ее поместили в специализированное медицинское учреждение.
В Сумгайыте 67-летний мужчина получил ножевое ранение, в нападении подозревается его супруга.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории садового массива Джорат.
По предварительной информации, Рамиля Гасымова (1966 г.р.) подозревается в нанесении ножевого ранения своему супругу Низамеддину Гасымову (1959 г.р.).
Пострадавший доставлен в больницу.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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