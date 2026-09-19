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    Ранившую мужа женщину в Сумгайыте поместили в спецмедучреждение - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 17:59
    Ранившую мужа женщину в Сумгайыте поместили в спецмедучреждение - ОБНОВЛЕНО

    В Сумгайыте задержана 61-летняя женщина, подозреваемая в нанесении ножевого ранения своему супругу.

    Как сообщает местное бюро Report, c учетом состояния здоровья ее поместили в специализированное медицинское учреждение.

    В Сумгайыте 67-летний мужчина получил ножевое ранение, в нападении подозревается его супруга.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории садового массива Джорат.

    По предварительной информации, Рамиля Гасымова (1966 г.р.) подозревается в нанесении ножевого ранения своему супругу Низамеддину Гасымову (1959 г.р.).

    Пострадавший доставлен в больницу.

    Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

    Ножевое ранение Сумгайыт
    Sumqayıtda ərini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən qadın tibb müəssisəsinə yerləşdirilib - YENİLƏNİB

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