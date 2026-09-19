Sumqayıtda ərini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən qadın tibb müəssisəsinə yerləşdirilib - YENİLƏNİB
Hadisə
- 19 sentyabr, 2026
- 17:51
Sumqayıtda ərini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən qadın ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən 61 yaşlı qadın polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb.
Onun sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi təmin edilib.
Sumqayıtda 67 yaşlı kişi bıçaqlanıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə,hadisə Corat bağları ərazisində qeydə alınıb.
Məlumata görə, 1966-cı il təvəllüdlü Qasımova Ramilə Əvdil qızı həyat yoldaşı, 1959-cu il təvəllüdlü Qasımov Nizaməddin Davud oğluna bıçaqla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinir.
Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.
Hadisənin səbəbləri və təfərrüatları araşdırılır.
Son xəbərlər
21:14
Kanadada avtomobilin izdihama çırpılması nəticəsində altı nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
21:01
Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edibDaxili siyasət
20:47
Karsten Broyer NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri seçilibDigər ölkələr
20:33
NYT: Trampın Qrenlandiya ilə bağlı bəyanatı ada sakinlərində çaşqınlıq yaradıbDigər ölkələr
20:25
Naçkebiya: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi Cənubi Qafqazda sabitlik üçün imkan yaradıbXarici siyasət
20:21
Ukrayna və Rusiya arasında mülki şəxslərin mübadiləsi həyata keçirilibDigər ölkələr
20:20
Foto
Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblarFərdi
20:15
Foto
Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
20:07
Foto