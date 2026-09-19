İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Sumqayıtda ərini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən qadın tibb müəssisəsinə yerləşdirilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 17:51
    Sumqayıtda ərini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən qadın tibb müəssisəsinə yerləşdirilib - YENİLƏNİB

    Sumqayıtda ərini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən qadın ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən 61 yaşlı qadın polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Onun sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi təmin edilib.

    Sumqayıtda 67 yaşlı kişi bıçaqlanıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə,hadisə Corat bağları ərazisində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, 1966-cı il təvəllüdlü Qasımova Ramilə Əvdil qızı həyat yoldaşı, 1959-cu il təvəllüdlü Qasımov Nizaməddin Davud oğluna bıçaqla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinir.

    Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.

    Hadisənin səbəbləri və təfərrüatları araşdırılır.

    Bıçaqlı hücum Sumqayıt Corat qəsəbəsi
    Ранившую мужа женщину в Сумгайыте поместили в спецмедучреждение - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    21:14

    Kanadada avtomobilin izdihama çırpılması nəticəsində altı nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:01

    Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Daxili siyasət
    20:47

    Karsten Broyer NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri seçilib

    Digər ölkələr
    20:33

    NYT: Trampın Qrenlandiya ilə bağlı bəyanatı ada sakinlərində çaşqınlıq yaradıb

    Digər ölkələr
    20:25

    Naçkebiya: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi Cənubi Qafqazda sabitlik üçün imkan yaradıb

    Xarici siyasət
    20:21

    Ukrayna və Rusiya arasında mülki şəxslərin mübadiləsi həyata keçirilib

    Digər ölkələr
    20:20
    Foto

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar

    Fərdi
    20:15
    Foto

    Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    20:07
    Foto

    Ukraynada Ermənistanın azərbaycanlı əhalisinin tarixi haqqında kitab çap olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti