    В Сумгайыте загорелся цех по производству клея

    Происшествия
    • 01 января, 2026
    • 10:34
    В Сумгайыте загорелся цех по производству клея

    В Сумгайыте произошел пожар на предприятии по производству клея.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, возгорание началось в цехе по производству клея для метлахской плитки на производственной площадке ООО "Наноким" в жилом массиве "Кимъячылар".

    Пожар потушен силами Государственной противопожарной охраны МЧС.

    По факту проводится расследование.

