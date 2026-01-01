В Сумгайыте загорелся цех по производству клея

В Сумгайыте произошел пожар на предприятии по производству клея.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, возгорание началось в цехе по производству клея для метлахской плитки на производственной площадке ООО "Наноким" в жилом массиве "Кимъячылар".

Пожар потушен силами Государственной противопожарной охраны МЧС.

По факту проводится расследование.