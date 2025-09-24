В Сумгайыте задержан подросток по подозрению в нанесении ранений мужчине

В Сумгайыте сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка по подозрению в нанесении ножевых ранений мужчине.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, Атакишиев Рафет Ильгар оглу (2010 г.р.) нанес ножевые ранения Юнусову Вугару Шовкет оглу (1974 г.р.) на территории 5-м микрорайона.

В Сумгайытском медицинском центре сообщили, что в отделение скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с диагнозом открытая рана тазобедренного сустава. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести, его лечение продолжается.

Расследование по факту продолжается.