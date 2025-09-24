В Сумгайыте задержан подросток по подозрению в нанесении ранений мужчине
Происшествия
- 24 сентября, 2025
- 18:59
В Сумгайыте сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка по подозрению в нанесении ножевых ранений мужчине.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, Атакишиев Рафет Ильгар оглу (2010 г.р.) нанес ножевые ранения Юнусову Вугару Шовкет оглу (1974 г.р.) на территории 5-м микрорайона.
В Сумгайытском медицинском центре сообщили, что в отделение скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с диагнозом открытая рана тазобедренного сустава. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести, его лечение продолжается.
Расследование по факту продолжается.
Последние новости
19:58
Число пострадавших в Новороссийске из-за атаки дронов ВСУ возросло до 11 - ОБНОВЛЕНО-4В регионе
19:53
Фото
Президенты Турции и Сирии обсудили региональные вопросыВнешняя политика
19:45
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерствоВнешняя политика
19:43
Мухтар Бабаев: COP29 продемонстрировал, что многосторонность способна дать реальные результатыCOP29
19:39
Число пострадавших во время супертайфуна "Рагаса" в Гонконге превысило 100Другие страны
19:31
Али Асадов встретился с председателем парламента СербииВнешняя политика
19:31
Автомобиль Эрдогана в Нью-Йорке задержали из-за проезда кортежа ТрампаВ регионе
19:27
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-ЙоркеВнешняя политика
19:25
Фото