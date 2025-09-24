Sumqayıtda 51 yaşlı kişi bıçaqlanıb, şübhəli şəxs kimi 15 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb
- 24 sentyabr, 2025
- 18:25
Sumqayıtda 51 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən 15 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb.
Sumqayıt şəhərində münaqişə zəminində bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, şəhər sakini, 2010-cu il təvəllüdlü Atakişiyev Rafət İlqar oğlu 1974-cü il təvəllüdlü Yunusov Vüqar Şövkət oğluna bıçaqla xəsarət yetirib.
Hadisə şəhərin 5-ci mikrorayon ərazisində baş verib.
Sumqayıt Tibb Mərkəzindən bildirilib ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına 1974-cü il təvəllüdlü şəxs (kişi cinsli) hospitalizasiya olunub. Bud-çanaq oynağının açıq yarası diaqnozu təyin edilən pasiyentin müalicəsi Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti orta ağırdır.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbiri ilə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 15 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.