Sumqayıtda 51 yaşlı kişi bıçaqlanıb, şübhəli şəxs kimi 15 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 18:25
    Sumqayıtda 51 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən 15 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb.

    Sumqayıt şəhərində münaqişə zəminində bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, şəhər sakini, 2010-cu il təvəllüdlü Atakişiyev Rafət İlqar oğlu 1974-cü il təvəllüdlü Yunusov Vüqar Şövkət oğluna bıçaqla xəsarət yetirib.

    Hadisə şəhərin 5-ci mikrorayon ərazisində baş verib.

    Sumqayıt Tibb Mərkəzindən bildirilib ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına 1974-cü il təvəllüdlü şəxs (kişi cinsli) hospitalizasiya olunub. Bud-çanaq oynağının açıq yarası diaqnozu təyin edilən pasiyentin müalicəsi Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti orta ağırdır.

    Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbiri ilə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 15 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.

    В Сумгайыте задержан подросток по подозрению в нанесении ранений мужчине

