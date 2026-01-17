В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве на 24 тыс. манатов
Происшествия
- 17 января, 2026
- 17:45
В Сумгайыте задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 24 тыс. манатов под предлогом совместного ведения бизнеса.
Как сообщили Report в МВД, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 42-летний И.Гулиев.
При нем также было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый, пообещав потерпевшему открыть совместный бизнес, завладел его золотыми украшениями, продал их и присвоил вырученные деньги.
По факту возбуждено уголовное дело.
