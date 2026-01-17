Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве на 24 тыс. манатов

    Происшествия
    • 17 января, 2026
    • 17:45
    В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве на 24 тыс. манатов

    В Сумгайыте задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 24 тыс. манатов под предлогом совместного ведения бизнеса.

    Как сообщили Report в МВД, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 42-летний И.Гулиев.

    При нем также было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин.

    В ходе расследования установлено, что подозреваемый, пообещав потерпевшему открыть совместный бизнес, завладел его золотыми украшениями, продал их и присвоил вырученные деньги.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

