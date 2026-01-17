Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 17 yanvar, 2026
- 17:31
Sumqayıt şəhərində biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 42 yaşlı İ.Quliyev saxlanılıb. Ondan psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb.
Araşdırma zamanı İ.Quliyevin zərərçəkənə birgə biznes qurmaq vədi verərək onun qızıl-zinət əşyalarını satdığı və pulu ələ keçirdiyi məlum olub.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Son xəbərlər
17:49
Avtomobillərdən maqnitofon oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
17:40
Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilibHadisə
17:40
Ərzurumda mebel müəssisəsində partlayış olub, iki nəfər ölübRegion
17:34
Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıbBiznes
17:31
Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
17:29
"Sabah" yoxlama oyununda I Liqa klubunun qapısına 9 qol vurubFutbol
17:23
ABŞ senatoru: Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdurDigər ölkələr
17:12
"Kəpəz"in baş məşqçisi: "Futbolçularımız təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışladılar"Futbol
17:07