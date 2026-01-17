İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 17 yanvar, 2026
    • 17:31
    Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Sumqayıt şəhərində biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 42 yaşlı İ.Quliyev saxlanılıb. Ondan psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb.

    Araşdırma zamanı İ.Quliyevin zərərçəkənə birgə biznes qurmaq vədi verərək onun qızıl-zinət əşyalarını satdığı və pulu ələ keçirdiyi məlum olub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Daxili İşlər Nazirliyi Sumqayıt dələduzluq
    В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве на 24 тыс. манатов

    Son xəbərlər

    17:49

    Avtomobillərdən maqnitofon oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:40

    Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilib

    Hadisə
    17:40

    Ərzurumda mebel müəssisəsində partlayış olub, iki nəfər ölüb

    Region
    17:34

    Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    17:31

    Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:29

    "Sabah" yoxlama oyununda I Liqa klubunun qapısına 9 qol vurub

    Futbol
    17:23

    ABŞ senatoru: Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdur

    Digər ölkələr
    17:12

    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "Futbolçularımız təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışladılar"

    Futbol
    17:07

    Dünyanın aparıcı kriptovalyutası cüzi ucuzlaşıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti