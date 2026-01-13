В Сумгайыте во время рейдов найдено оружие
Происшествия
- 13 января, 2026
- 13:26
В Сумгайыте обнаружено оружие.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, в ходе профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, в 15-м квартале города было найдено ружье "ИЖ-17" 16-го калибра.
Кроме того, в 13-м микрорайоне у одного человека был обнаружен пневматический пистолет, похожий на огнестрельное оружие марки "Байкал".
