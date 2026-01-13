Sumqayıtda silah-sursat tapılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 13 yanvar, 2026
    • 13:13
    Sumqayıt şəhərində qanunsuz silah-sursat aşkar olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən profilaktik tədbirlər zamanı şəhərin 15-ci məhəlləsində 16 kalibrli "İJ-17" markalı təklüləli ov tüfəngi tapılıb.

    Bundan başqa, Sumqayıtın 13-cü mikrorayonunda bir nəfərin üzərindən "Baykal" markalı odlu silaha bənzər pnevmatik tapança aşkar edilib.

    Polisin bu istiqamətdə profilaktik tədbirləri davam etdirilir.

    Sumqayıt odlu silah silah-sursat
