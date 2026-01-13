Sumqayıtda silah-sursat tapılıb
Hadisə
- 13 yanvar, 2026
- 13:13
Sumqayıt şəhərində qanunsuz silah-sursat aşkar olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən profilaktik tədbirlər zamanı şəhərin 15-ci məhəlləsində 16 kalibrli "İJ-17" markalı təklüləli ov tüfəngi tapılıb.
Bundan başqa, Sumqayıtın 13-cü mikrorayonunda bir nəfərin üzərindən "Baykal" markalı odlu silaha bənzər pnevmatik tapança aşkar edilib.
Polisin bu istiqamətdə profilaktik tədbirləri davam etdirilir.
Son xəbərlər
13:43
Rusiyada doğum evində körpələrin ölüm səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİBRegion
13:37
Yetkinlik yaşına çatmayanları cinayətə sövq edən şəxslər həbs olunubHadisə
13:34
Suriya YPG/SDQ-dən Fərat çayının şərq sahilinə çəkilməyi tələb edibRegion
13:33
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətində sığorta ödənişləri ilə bağlı uyğunsuzluq aşkarlanıbMaliyyə
13:33
Erməni nazir: Azərbaycanla silahlanma yarışına girmək niyyətində deyilikRegion
13:31
Hesablama Palatası: "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda nöqsanlar qalırMaliyyə
13:29
Foto
İlham Əliyev Tərtər elektromexanika zavodunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:27
"Karvan-Yevlax" iki məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
13:27