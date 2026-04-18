В Сумгайыте парень скончался во время игры в футбол
Происшествия
- 18 апреля, 2026
- 22:37
В Сумгайыте мужчина скончался во время игры в футбол.
Как сообщает местное бюро Report, 23-летний Муса Этибар оглу Алиев почувствовал недомогание на футбольном поле.
Несмотря на попытки прохожих оказать ему помощь, спасти М.Алиева не удалось.
По факту начато расследование.
