Sumqayıtda futbol oynayarkən halı pisləşən gənc ölüb
Hadisə
- 18 aprel, 2026
- 22:14
Sumqayıt şəhərində gəncin ölümü ilə nəticələnən hadisə qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin futbol meydançalarının birində qeydə alınıb.
Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü Əliyev Müsü Etibar oğlu futbol oynayarkən qəfil halı pisləşib.
Ətrafdakı şəxslərin köməkliyinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
