В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожар

В Сумгайыте столкновение двух автомобилей привело к пожару.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, инцидент произошел на улице Бульвар, где столкнулись легковые автомобили KIA Optima и Toyota Prius. В результате происшествия автомобиль Toyota Prius загорелся.