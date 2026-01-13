В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожар
Происшествия
- 13 января, 2026
- 09:57
В Сумгайыте столкновение двух автомобилей привело к пожару.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, инцидент произошел на улице Бульвар, где столкнулись легковые автомобили KIA Optima и Toyota Prius. В результате происшествия автомобиль Toyota Prius загорелся.
