    В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожар

    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 09:57
    В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожар

    В Сумгайыте столкновение двух автомобилей привело к пожару.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

    Согласно информации, инцидент произошел на улице Бульвар, где столкнулись легковые автомобили KIA Optima и Toyota Prius. В результате происшествия автомобиль Toyota Prius загорелся.

    Видео
    Sumqayıtda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yanğın baş verib

