Sumqayıtda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yanğın baş verib
Hadisə
- 13 yanvar, 2026
- 09:45
Sumqayıtda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yanğın baş verib.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, şəhərin Bulvar küçəsində "KİA Optima" və "Toyota Prius" markalı minik avtomobilləri toqquşub və nəticədə "Toyota Prius" markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb.
