Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    В Сумгайыте совершено убийство

    Происшествия
    • 17 сентября, 2025
    • 00:34
    В Сумгайыте совершено убийство

    В Сумгайыте совершено убийство женщины.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кимьячылар.

    На месте происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, личность убитой уточняется. По предварительной версии, преступление совершил муж женщины.

    Факт расследуется в Сумгайытской городской прокуратуре.

    Сумгайыт убийство
    Фото
    Sumqayıtda qadın qətlə yetirilib

    Последние новости

    01:10

    В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проведено шесть матчей

    Футбол
    00:54
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" завоевал историческую победу в выездном матче с "Бенфикой" — ОБНОВЛЕНО-7

    Футбол
    00:34

    В Сумгайыте совершено убийство

    Происшествия
    00:16

    Навроцкий: Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия

    Другие страны
    23:49

    Трамп поделился очередной публикацией в связи с Азербайджаном

    Внешняя политика
    23:36

    Экс-президент Бразилии Болсонару снова госпитализирован

    Другие страны
    23:28

    Глава МИД Грузии заявила об открытых попытках иностранного вмешательства

    В регионе
    23:13

    В Грузии назвали безосновательной приостановку Евросоюзом безвизового режима

    В регионе
    22:55

    В Сабирабаде при столкновении грузовика и легковушки пострадали 4 человека

    Происшествия
    Лента новостей