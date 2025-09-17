В Сумгайыте совершено убийство
17 сентября, 2025
- 00:34
В Сумгайыте совершено убийство женщины.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кимьячылар.
На месте происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, личность убитой уточняется. По предварительной версии, преступление совершил муж женщины.
Факт расследуется в Сумгайытской городской прокуратуре.
