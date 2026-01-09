Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Смерть пациентки после тонзиллэктомии в Габале: уголовное дело направлено в суд

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 13:14
    Смерть пациентки после тонзиллэктомии в Габале: уголовное дело направлено в суд

    В суд передано уголовное дело против врача Габалинской районной центральной больницы Эльчина Махмудова, обвиняемого в смерти пациентки.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, завершилось расследование уголовного дела, возбужденного региональной прокуратурой по факту смерти жительницы города Габалы Малейки Мамедовой (2009 г.р.) в хирургическом отделении районной больницы 26 июня 2025 года.

    В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что врач-оториноларинголог хирургического отделения указанного медучреждения Эльчин Махмудов допустил технические нарушения при проведении операции "двусторонняя тонзиллэктомия". В результате пациентка, находившаяся на стационарном лечении, умерла от острой кровопотери.

    Врачу предъявлено обвинение по статье 314.2 УК Азербайджанской Республики (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего). В его отношении избрана мера пресечения в виде обязательства о невыезде.

    Предварительное следствие завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

