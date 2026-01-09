Счетная палата приступила к созданию Информсистемы государственного аудита

Счетная палата Азербайджана приступила к созданию Информационной системы государственного аудита.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете палаты об исполнении бюджета за 2025 год.

Согласно информации, значительная часть расходов по статье нематериальных активов была направлена именно на разработку данной системы. Отмечается, что Информационная система государственного аудита предназначена для цифровизации государственного аудита, централизованного сбора данных, а также расширения возможностей анализа больших массивов информации.

В Счетной палате отмечают, что внедрение новой информационной системы будет способствовать повышению эффективности аудиторских процедур, усилению прозрачности и совершенствованию механизмов финансового контроля.