Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Счетная палата приступила к созданию Информсистемы государственного аудита

    Финансы
    • 09 января, 2026
    • 13:22
    Счетная палата приступила к созданию Информсистемы государственного аудита

    Счетная палата Азербайджана приступила к созданию Информационной системы государственного аудита.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете палаты об исполнении бюджета за 2025 год.

    Согласно информации, значительная часть расходов по статье нематериальных активов была направлена именно на разработку данной системы. Отмечается, что Информационная система государственного аудита предназначена для цифровизации государственного аудита, централизованного сбора данных, а также расширения возможностей анализа больших массивов информации.

    В Счетной палате отмечают, что внедрение новой информационной системы будет способствовать повышению эффективности аудиторских процедур, усилению прозрачности и совершенствованию механизмов финансового контроля.

    Счетная палата государственный аудит цифровизация Информационная система государственного аудита Азербайджан
    Hesablama Palatasında yeni audit informasiya sistemi qurulur

    Последние новости

    14:09

    Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминации

    Медиа
    14:08

    Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие Сирии

    Другие страны
    14:07

    Глава МИД Чехии находится с визитом в Украине

    В регионе
    14:05

    Трамп освободил двух российских моряков с танкера "Marinera"

    Другие страны
    14:00

    Южный переходный совет в Йемене заявил о самороспуске

    Другие страны
    13:57

    Счетная палата освоила 84,2% бюджета за 2025 год

    Финансы
    13:55

    Посол Украины обсудил с представителем МИД Азербайджана партнерство Баку и Киева

    Внешняя политика
    13:45

    AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку

    Инфраструктура
    13:41

    Трамп: Американские компании вложат $100 млрд в нефтегазовый сектор Венесуэлы

    Другие страны
    Лента новостей