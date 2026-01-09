Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Экология
    • 09 января, 2026
    • 13:27
    Завтра в Баку ожидается дождь, в регионах - снег

    10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами возможна изморось. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который к вечеру ослабнет.

    Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 752 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

    В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горных и предгорных районах выпадет снег. Вечером, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

